Tres nens es mengen haixix que estava dintre d'un ou Kinder

Els nens, que tenen entre sis i set anys, van consumir la droga en creure que era una llaminadura

Actualitzada 15/03/2018 a les 18:25

La Policia Nacional investiga com va arribar un recipient ple de droga a les mans de tres nens de sis i set anys a Cadis, després que aquests tres menors consumissin accidentalment la droga a les instal·lacions del seu col·legi.Els fets van ocórrer la passada setmana i els menors van consumir la droga -trobada en un recipient que sol guardar en el seu interior un ou Kinder- per accident en creure que era una llaminadura, segons han confirmat a EFE fonts de la recerca.Els menors, ja a classe, van manifestar símptomes de malestar i marejos, per la qual cosa van ser portats a un centre sanitari perquè fossin sotmesos a diferents proves. Els resultats de les proves van confirmar que els menors estaven sota els efectes de l'haixix.La Policia Nacional continua investigant els fets, des de la Unitat de Família i Dona juntament amb la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO), per determinar qui va portar el recipient amb droga al centre educatiu.