Presó incondicional per a Ana Julia Quezada per l'assassinat de Gabriel

El jutge ha decretat aquesta mesura per la gravetat del delicte, la possibilitat d'eliminació de proves i el risc de fugida

Actualitzada 15/03/2018 a les 15:41

El titular del jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, Rafael Soriano, ha decretat l'ingrés a la presó comunicada i sense fiança d'Ana Julia Quezada, autora confesa de la mort del nen Gabriel Cruz, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). El jutge la investiga pels delictes d'assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral.A la compareixença de mesures cautelars, el ministeri fiscal va sol·licitar la presó per a la detinguda pels delictes d'assassinat amb traïdoria i detenció il·legal.La detinguda ha tornat a declarar avui als jutjats d'Almeria prop d'una hora, després que ahir el jutge prorrogués la seva detenció.En finalitzar la declaració, la Fiscalia va sol·licitar el seu ingrés a la presó, mesura que el jutge ha ordenat en considerar-la necessària per la gravetat del delicte, la possibilitat d'eliminació de proves i el risc de fugida. La causa en la qual s'investiga la mort del menor continua baix secret de sumari.La detinguda ha arribat a la Ciutat de la Justícia d'Almeria en un furgó de l'institut armat sobre les 7 hores després d'haver abandonat minuts abans la Comandància d'Almeria, lloc on ha estat des de que va ser detinguda diumenge passat a Vícar després de ser sorpresa amb el cadàver de Gabriel Cruz al maleter del seu cotxe.Soriano dirigeix la instrucció de la causa judicial iniciada després de la desaparició de Gabriel Cruz el passat 27 de febrer en Les Hortichuelas de Níjar.El cos sense vida del nen va romandre en un pou a la finca de Rodalquilar (Níjar, Almeria) de la parella sentimental de Quezada, el pare del menor, fins que la dona el va extreure d'allí aquest diumenge i el va traslladar a Vícar, on va ser detinguda.L'arrestada va confessar abans d'ahir a la Comandància d'Almeria que va copejar al nen amb la part roma d'un destral i que després el va asfixiar. També va dir als investigadors que havia comès el crim ella sola.Va ser llavors quan va sostenir que durant una discussió amb el petit el mateix dia de la seva desaparició, Gabriel la va agredir i ella va respondre propinant-li un fort cop. L'autòpsia mostra signes que el petit va morir per estrangulament.D'altra banda, el titular del Jutjat d'Instrucció 5 d'Almeria, Rafael Soriano, ha prohibit la incineració del cadàver del menor per si fos necessari practicar-li més proves.