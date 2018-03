La Guàrdia Civil diu que la recerca de Gabriel va estar condicionada pel desig de trobar el nen amb vida

La policia afirma que l'actuació de la premsa va entorpir les tasques de seguiment a Ana Julia Quezada

Actualitzada 15/03/2018 a les 12:05

Els comandaments de la Guàrdia Civil han reconegut aquest dijous en roda de premsa que sempre van confiar a trobar el petit Gabriel amb vida i això va condicionar la recerca. La seva estratègia va ser «deixar a Ana Julia solta perquè ella ens portés fins a ell». De fet, això va condicionar que a la finca de Rodalquilar no es busqués el cadàver, perquè les inspeccions que es van fer oculars buscaven el nen amb vida.«La nostra obsessió era trobar Gabriel amb vida». I els comentaris de la mateixa Ana Julia en els dies de la recerca van incrementar les esperances dels investigadors, perquè la detinguda repetia una vegada i una altra a la família que estava segura que apareixeria aviat el nen, han assenyalat.Els comandaments de la Guàrdia Civil asseguren que sempre es van centrar les indagacions en l’entorn físic i familiar de Gabriel. En concret, tota la investigació se centra a Ana Julia quan ella mateixa troba una samarreta a 4 km de distància de Las Hortichuelas, en un barranc de difícil accés.«I la troba ella. Cal ressenyar, perquè té interès, ella és la que diu que busquem per aquella zona. Ho diu diversos dies, i ho troba ella, no ho troba Ángel, es troba pròxim però no amb ella. La reconeixen com de Gabriel. Fem nosaltres una inspecció ocular i no extraiem cap indici a més de la samarreta. Pròximes hi ha unes basses d’una depuradora, però queda descartat que hi hagi més indicis que la samarreta».«La samarreta és sotmesa a una anàlisi i obtenim un patró de l’ADN de Gabriel. Ens confirma que és de Gabriel. Des d’aquell moment les indagacions se centren en la família. Ja tenim la figura d’Ana estudiada, comptem amb informació amb el seu passat a Burgos, havíem detectat certes anomalies però sense més ni més. En sorgir la samarreta és una fita fonamental i agafa força la línia d’investigació sobre Ana».Una de les teories que maneja la Guàrdia Civil sobre per què va trobar la samarreta és que pogués amb això voler incriminar una exparella seva, que es va investigar i que resideix a prop d’on va localitzar la peça.La Guàrdia Civil creu que la detinguda va jugar amb la família i que la seva manera d’actuar estava encaminada a desviar l’atenció dels investigadors sobre ella. Però va caure en «moviments estranys» i «va cometre l’error que estàvem buscant, la pena és que crèiem que ens portaria a una habitació on seria Gabriel, i la pena és que ens va portar al seu cadàver».«Ana és sotmesa a seguiment i vigilància i veiem que amb freqüència però sempre acompanyada es desplaça a un habitatge que la família té a Rodalquilar, a 8 km de Las Hortichuelas. Sempre va acompanyada, petits moviments, l’habitatge estava en reformes».El comandament reconeix que la premsa va entorpir les tasques de seguiment.«Vam fer una maniobra per desviar de l’atenció del nostre principal objectiu i aconseguim que no tingués tanta pressió. De tal manera que el dia 11 Ana fa un moviment. Surt sola, ja no com en els casos anteriors que anava acompanyada, es dirigeix a l’habitatge de Rodalquilar. Sotmesa a una estreta vigilància treu del jardí uns taulons, pedres i treu un cos o el que aparentment veiem com un cos d’una persona menuda que ens pot encaixar perfectament amb Gabriel. El fica al maleter i va direcció Almeria, passa Almeria i arriba a Vícar. La policia judicial en el moment que surt del vehicle opta per detenir-la, mirar el maleter i trobar el cos sense vida enrotllat en una manta, en bon estat general, seminú, en calçotets.»Ana és detinguda i traslladada a la Comandància de la Guàrdia Civil. «L’autòpsia ens revela la data de la mort, el dia 27, el dia de la desaparició de Gabriel i que la mort s’ha produït per asfíxia. El cos ha estat enterrat al jardí al mateix lloc des del 27 fins l’11 de març. No tenim indicis que hi hagi terceres persones. L’autoria és d’Ana i ho fa sempre sola».La Guàrdia Civil lamenta que en tantes ocasions es parlés en els mitjans de comunicació de la possible implicació del pare de Gabriel, Ángel Cruz, de qui no han sospitat en cap moment. «Ángel adorava el seu fill, i per a ell era el primer». Del patró psicològic d’Ana Julia, han destacat que és una dona «possessiva», «egocèntrica» i «bastant manipuladora».Els pares van saber de la detenció d’Ana Julia moments després de la seva detenció a Vícar. «Em quedo al meu interior la reacció dels pares davant del trist desenllaç», ha demanat el comandament de la Guàrdia Civil.