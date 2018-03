Sociedad Civil Catalana fa una crida als pensionistes perquè vagin a la seva concentració a Madrid

L'acte central, a la plaça de Colón, comptarà amb la intervenció del 'president de Tabarnia', Albert Boadella

Actualitzada 14/03/2018 a les 14:20

El president de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha fet aquest dimecres una crida perquè els pensionistes se sumin aquest dissabte a la concentració convocada per l’entitat al centre de Madrid i en la que es vol visualitzar, de manera festiva, que Catalunya i Espanya formen un projecte comú.En roda de premsa, Rosiñol ha explicat que SCC ha convocat per a aquest cap de setmana una «doble mobilització constitucionalista» (dissabte a Madrid i diumenge a Barcelona) i ha demanat als jubilats -que el dia 17 pensen acudir a la manifestació per la millora de les pensions- s’uneixin, posteriorment, a la concentració contra el «procés», que tindrà el seu acte central a les 13:00 hores a la plaça de Colón.Rosiñol ha comentat que a Madrid es vol visualitzar la fraternitat entre madrilenys i catalans i transmetre el missatge que «Espanya no ens roba, Espanya ens estima» i deixar molt patent que «la diferència suma, no resta».Ha afegit que la concentració de Madrid comença a les dotze del migdia però té el seu acte central a les 13:00 hores, moment en què tindrà lloc una 'performance', en la qual participarà el president de Tabarnia, Albert Boadella, i hi haurà una intervenció del denominat 'ministre d’Esports’ d’aquesta plataforma, Tomás Guasch.Mentre la manifestació de Barcelona serà «més política» perquè, segons Rosiñol, hi ha la preocupació que ha tornat al «punt de partida», des de la perspectiva de l’independentisme.La manifestació de Barcelona, que tindrà lloc a les dotze del migdia entre l’estació de França i la plaça de Colom, comptarà amb una intervenció de l’exprimer ministre francès Manuel Valls.