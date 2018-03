Rajoy condiciona millores en les pensions a què hi hagi Pressupostos

Apujarà les prestacions mínimes i viduïtat i les ajudes fiscals a l'IRPF per a pensionistes i famílies

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha condicionat avui millores en les pensiones, sobretot en les més baixes, a l'aprovació dels Pressupostos de 2018 que contemplarien pujades de les prestacions mínimes i viduïtat així com ajudes fiscals a l'IRPF per a pensionistes i famílies.Rajoy ha comparegut al ple del Congrés per a debatre sobre les pensions, i ha volgut donar tranquil·litat a l'insistir que el sistema de la Seguretat Social és viable, tot i que s'han de fer reformes.En aquest sentit ha apel·lat per què la Comisión del Pacto de Toledo passi de les recomanacions a les propostes i adopti mesures que considera urgents com avançar en la compatibilitat de les pensions amb el treball, tancar el dèficit estructural de la Seguretat Social en pocs anys o lluitar contra el frau.Durant el seu discurs Rajoy s'ha compromès a millorar les pensions de viduïtat i les mínimes així com adoptar mesures que afavoreixin la natalitat i a destinar l'excedent de la recaptació (després de pagar les pensions) al Fons de Reserva.Sobre les prestacions de viduïtat, l'Executiu aprovarà pròximament el reglament de la Llei de la Seguretat Social per a augmentar aquestes pensions als perceptors de 65 anys o més, de forma que la seva quantia equivalgui al 60% de la seva base reguladora el 2020.Rajoy no ha detallat com seran les deduccions per a pensionistes a l'IRPF, que segons el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, afectaran persones d'edat avançada.El president ha tornat a oferir avui als partits polítics arribar a un acord al llarg de la tramitació dels comptes de 2018, que el Govern preveu aprovar durant la Setmana Santa, tot i que ha puntualitzat que s'ha de tenir en compte el marge d'ingressos i despeses.Rajoy ha insistit que no s'han de rectificar les reformes de les pensions de 2011 i 2013 i que s'ha de seguir «avançant sobre el que hi ha construït».Ha afirmat que mentre sigui president del Govern mantindrà el seu compromís de no congelar les pensions perquè són una qüestió d'Estat, tot i que ha puntualitzat que revalorar-les segons l'IPC «no funciona».