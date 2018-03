Mor el físic Stephen Hawking, autor de la teoria del 'big bang'

Des de 2005 anava en cadira de rodes i només podia comunicar-se amb un sintetitzador de veu

El físic britànic Stephen Hawking ha mort als 76 anys a la seva casa de Cambridge, segons fonts de la la família.El científic passarà a la història, entre altres mèrits, com a creador de la teoria del 'big bang', terme amb què es va referir a l’origen de l’espai i el temps, però també va ser un estudiós dels forats negres que, segons va exposar, no són completament negres ja que emeten radiació.La seva obra Breu història del temps', de 1988, recull bona part dels seus descobriments i teories i ha tingut vendes superiors als 25 milions d’exemplars.Hawking va reconsiderar la seva pròpia teoria sobre els forats negres el 2004 i va exposar una de nova, que qüestiona que siguin una mena de pou sense fons, com ell mateix havia mantingut.El juliol de 2015 va presentar en la Royal Society de Londres un projecte de recerca de vida extraterrestre.El físic teòric, nascut en una família d’intel·lectuals d’Oxford el 8 de gener de 1942, va ser diagnosticat d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) el 1963.Assegut en una cadira de rodes, des de 2005 només podia comunicar-se movent un múscul sota el seu ull amb què accionava un sintetitzador de veu.