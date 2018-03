El sindicat assegura que el 70% de la plantilla «està en l'aire» a causa del final d'algunes de les concessions

Actualitzada 14/03/2018 a les 14:21

La UGT ha convocat aturades parcials a les autopistes d'Abertis durant la Setmana Santa per a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu, segons ha informat el sindicat, que ha assegurat que el 70% de la plantilla «està en l'aire» a causa del final d'algunes de les concessions del grup.Segons la UGT, la vaga es desenvoluparà des del 28 de març fins al 2 d'abril amb aturades parcials entre les 11 i les 14 hores per al torn de matí; entre les 14 i les 17 hores en el torn de tarda; entre les 22 i les 01 hores en el torn de nit.En activitats amb jornada partida, l'aturada es realitzarà en els període compresos entre les 12 i les 15 hores.L'objectiu de la UGT amb aquestes mobilitzacions és «resoldre la situació de bloqueig que pateix la negociació del conveni col·lectiu» i assegurar les condicions de treball als més de 1.700 professionals que actualment treballen a les autopistes espanyoles del grup Abertis, especialment en un moment en què la intenció d'Atlantia i Hochtief de comprar Abertis «tindrà com a conseqüència el desmembrament del grup».A més, la UGT explica que el futur de més del 70% de la plantilla està «en l'aire» per la proximitat del final de la concessió d'algunes autopistes que gestiona el grup.Per al sindicat es tracta d'un «escenari d'absoluta incertesa agreujat per l'absència d'un model homogeni i consensuat per al finançament i gestió d'autopistes».Les autopistes afectades per l'aturada són l'AP-7 (la Jonquera-Barcelona, Barcelona-Tarragona; Montmeló-El Papiol; Tarragona-Alacant); l'AP-2 (Saragossa-Mediterrani); la C-31/C-32 (Montgat-Palafolls); C-33 (Barcelona-Granollers); AP-4 (Sevilla-Cadis); AP-68 (Bilbao Saragossa); AP-6 (Villalba-Adanero): AP-51 (Villacastín-Àvila); AP-61 (San Rafael-Segòvia); C-32 (Castelldefels-Sitges-El Vendrell); AP-71 (Lleó-Astorga).