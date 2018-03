El jutge prorroga la detenció de Quezada per a efectuar noves proves judicials

Als voltants dels jutjats s'han concentrat mig centenar de persones que han increpat a la detinguda

Actualitzada 14/03/2018 a les 19:22

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria ha prorrogat fins demà dijous la detenció d'Ana Julia Quezada, després de prestar avui declaració després de ser detinguda per la mort de Gabriel Cruz, de 8 anys, fill de la seva parella, per a efectuar noves proves judicials.Després de prestar declaració judicial, Quezada ha estat conduïda a un furgó policial a la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria, i demà tornarà a declarar al jutjat, al migdia.Als voltants dels jutjats s'han concentrat mig centenar de persones que han increpat a la detinguda i han intentat apropar-se al furgó que la traslladava.Quezada va confessar ahir a la Guàrdia Civil que va colpejar al nen amb la part de darrere d'una destral i que després el va asfixiar. També va afirmar que havia comès el crim ella sola, després que el nen l'agredís.L'autòpsia mostra signes que el petit va morir per estrangulament, i la Guàrdia civil ha trobat la destral amb la qual suposadament va colpejar al nen.La mort de Gabriel Cruz ha avivat la discussió sobre la presó permanent revisable, una mesura sobre la qual ha de pronunciar-se el Constitucional, que està sotmesa a revisió al Congrés.