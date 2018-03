El vestidor del Salford United JFC Girls va aparèixer ple de pintades ofensives

Actualitzada 13/03/2018 a les 17:13

El vestidor del Salford JFC Girls, equip anglès de futbol femení, va aparèixer ple de pintades ofensives i completament destrossat, tal com ho demostren les imatges que ha pujat l'equip al seu compte de Twitter.El club va lamentar la situació: «Quan treballes dur, no et paguen i tot el que vols és que les noies juguin a futbol però els joves locals tenen altres idees... és difícil no enfadar-se».Les imatges parlen per si soles.