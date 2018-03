Mor assassinat a trets el membre d'una banda quan estava al cotxe amb la seva parella

Una moto ocupada per dos homes s'ha apropat al cotxe de la víctima i ha disparat en diverses ocasions

Actualitzada 12/03/2018 a les 18:32

Ricardo R.M. de 43 anys ha mort aquest dilluns després de ser tirotejat en un carrer de Pozuelo de Alarcón, Madrid. La víctima va ser agredida amb una arma de foc mentre viatjava amb el seu cotxe acompanyat de la seva parella, després de deixar al seu fill a l'escola.La dona ha resultat il·lesa i tot apunta a un possible revenja. Sembla que Richi, com era coneguda la víctima, formava part de la banda de Los Miami i estava involucrat en el tràfic de drogues. Segons han informat fonts de la investigació, alguns testimonis han explicat que una moto ocupada per dos homes s'ha apropat al cotxe de la víctima. El segon ocupant de la moto ha disparat en diverses ocasions i després han fugit. Fonts policials han indicat que els autors dels trets han aprofitat que el vehicle estava detingut per posar-se en paral·lel a la finestra del conductor.Els fets han tingut lloc al voltant les nou del matí en el número 3 del carrer Solano. Fonts d'Emergències de la Comunitat de Madrid han confirmat que el mort ha rebut fins a deu trets. Els sanitaris del Summa-112 només han pogut confirmar la defunció de l'home i la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació.