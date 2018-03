La resposta masclista de l'entrenador del Napoli en una roda de premsa

Una periodista li va preguntar per les possibilitats que tenia l'equip de guanyar la Serie A, i la pregunta no va agradar a Maurizio Sarri

Actualitzada 12/03/2018 a les 17:45

L'entrenador del Napoli, Maurizio Sarri, ha protagonitzat una escena desagradable en la roda de premsa corresponent al partit que va enfrontar als de Sarri amb l'Inter de Milano, i que va acabar amb empat a zero.El tècnic italià havia de respondre una pregunta a una periodista de la Gazzeta dello Sport sobre les possibilitats que tenia l'equip de Nàpols de guanyar la Serie A italiana, després de l'empat. Després de formular la pregunta, l'entrenador es va quedar uns segons en silenci i després va respondre: «Ets una dona, ets bonica i per això no t'engego a prendre pel cul». Cal dir que la resposta va anar acompanyada dels riures d'alguns companys periodistes que estaven a la sala de premsa.El vídeo de la resposta ha estat compartit per la Gazzeta dello Sport per denunciar la resposta masclista que va rebre la seva companya.