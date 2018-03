'Girasoles', la cançó de Rozalén per recordar a Gabriel

La mare del nen ha demanat que l'escoltin com a homentage al seu fill

Actualitzada 13/03/2018 a les 19:53

La cançó de Rozalén Girasoles recordarà a Gabriel per sempre. Aquesta era la melodia favorita del nen de 8 anys de Las Hortichuelas (Almeria).En un missatge a Facebook, la cantant d'Albacete ha explicat que els pares de Gabriel es va posar en contacte amb ella per a poder utilitzar la melodia i «dedicar-la a la gent bona».Patricia Ramírez, la mare de Gabriel, va llegir part de la lletra en alguns de les concentracions fetes per demanar la tornada a casa del nen. Després dels últims esdeveniments, Ramírez va tornar a recordar-la i ha demanat a tothom que escolti la cançó com a homenatge al seu fill.