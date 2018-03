Al dia es produeixen unes cinquanta-cinc agressions a personal d'infermeria a l'Estat

Impulsen la campanya #stopagressions per «visualitzar» la situació i animar els treballadors a que els incidents «no quedin impunes»

Actualitzada 13/03/2018 a les 15:15

L’efecte de les «retallades»

Repunt d’agressions

Feina pendent des del 2004

El sindicat d'infermeria SATSE ha alertat d'un increment en les agressions al col·lectiu. Actualment, segons ha denunciat des de la delegació de Girona David Oliver, hi ha un repunt d'agressions físiques, sobretot «empentes i cops de puny». Oliver ha explicat que el perfil de l'agressor és molt transversal i que els professionals que més risc tenen són els d'urgències, sobretot en moments «amb molta demanda i molta càrrega de feina». En aquest sentit, les «retallades» que ha patit el sistema públic han propiciat més situacions de tensió als centres sanitaris, segons ha assenyalat la secretària provincial de Tarragona, Cati Ródenas. Per aquest motiu, el sindicat ha engegat la campanya #stopagressions per donar visibilitat a aquests casos -490 el 2016 a tot Catalunya-, però també per conscienciar el col·lectiu d'infermers que cal fer el pas de denunciar perquè «l'agressor no se senti impune». Satse recorda que algunes mesures preventives de l'anterior campanya, que es va fer el 2004, encara no s'han desplegat del tot com és el cas dels timbres d'avís en cas d'agressió.Les últimes dades disponibles, del 2016, assenyalen que l'Institut Català de la Salut (ICS) va registrar 490 agressions a professionals sanitaris, 58 de les quals van ser físiques. Aquestes agressions s'han traduït en les baixes laborals de quatre metges, un infermer, quatre auxiliars d'infermeria i un zelador. L'atenció primària és la que ha rebut més agressions, un total de 383 (217 de les quals a l'àrea metropolitana).Les dades del 2016 ja apunten a un canvi de tendència amb més agressions físiques i menys verbals, que encara són les majoritàries. Del primer tipus, el global català va passar de 47 a 58 mentre que de la segona tipologia el descens va ser de 454 a 432. La problemàtica, però, es manté «oculta» i en «silenci» atès que, segons dades del 2012, el 85% dels casos no es denuncien.Segons ha admès la secretària provincial de SATSE Tarragona, Cati Ródenas, els professionals sovint «fan la vista grossa», sobretot davant amenaces i insults, perquè estableixen una relació empàtica amb els usuaris. Al seu parer, el «deteriorament» de la qualitat assistencial, l’increment de les llistes d’espera i les «retallades» en general han comportat «un major grau d’insatisfacció» de pacients i familiars. «La gent potser es pensa que amenaçant-nos li arreglarem abans la situació, però si el sistema funciona bé és per l’esforç dels professionals, que donen el 110% i també pateixen les deficiències», ha subratllat.És per això que la campanya #Stopagressions. Res justifica una agressió vol interpel·lar els professionals, els ciutadans i les administracions per incidir en la conscienciació i aconseguir mesures veritablement efectives. La iniciativa pretén que es denunciïn més agressions, deslligar les mancances del sistema sanitari dels professionals i conscienciar els ciutadans que «cap causa les pot justificar».Durant aquest any es distribuirà material informatiu als centres sanitaris com ara cartells, tríptics i adhesius per seguir amb la tasca de conscienciació. La campanya es presenta aquesta setmana arreu de Catalunya i posa el focus en la «tolerància zero» envers les agressions.Ara la campanya vol fer un pas més perquè alerten que la tendència de l'increment d'agressions físiques segueix. Des de la delegació de Satse a Girona, David Oliver, ressalta que reben «espentes, cops de puny» o a vegades es fa malbé material de la sala.A les comarques gironines, l'atenció primària va rebre el 2016 un total de 40 agressions, a les que cal sumar les 7 a l'Hospital Josep Trueta. El sindicat té detectats alguns casos de persones «reincidents» i algunes «zones conflictives». Aquests punts tensos, segons detalla Oliver, es produeixen a taulells de triatge i a les urgències. En aquests llocs la situació s'agreuja encara més quan hi ha «pics assistencials forts».#Stopagressions agafa el relleu d’una campanya que es va impulsar el 2004 pel mateix motiu. Aleshores es van acordar una sèrie de mesures preventives que el sindicat admet que no s'han desplegat. David Oliver ha detallat que cal incrementar la formació, que els protocols d'agressió «siguin vàlids fora del paper» i que s'impulsi la instal·lació de timbres per fer front a aquestes situacions, entre altres mesures.L'anterior campanya sí que va servir per reconèixer el personal sanitari com a autoritat pública i que, en cas de denúncia, el seu testimoni valgués més que el de l'agressor. Ara, el sindicat busca que «deixin de quedar impunes».Segons el sindicat, al conjunt de l’Estat es produeixen una mitjana de 55 agressions diàries a infermeres o infermers, més de 20.000 a l’any.