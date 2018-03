Una filla de 4 anys d'Ana Julia va morir a Burgos en caure des d'una finestra

La menor tenia quatre anys i la va trobar una exparella de l’ara detinguda per la mort del nen Gabriel Cruz

Actualitzada 12/03/2018 a les 11:32

Una filla de 4 anys de Ana Julia Quezada, detinguda per la mort del nen Gabriel Cruz a Las Hortichuelas (Níjar, Almeria), va morir el 1996 en caure des d’una finestra de l’habitatge en el qual residien a Burgos a un pati interior, un cas que es va tancar com una mort accidental.Ana Julia Quezada, de 44 anys, va arribar el 1995 a Burgos procedent del seu país natal, la República Dominicana, i es va instal·lar juntament amb les seves dos filles de dos i quatre anys -que va tenir al seu país fruit d’una relació anterior- en un pis d’aquesta ciutat.Un any després, la nena de quatre anys va morir en el que va ser considerada una mort accidental, segons han informat a Efe fonts de la investigació, els qui han afegit que va ser la parella en aquell moment d’Ana Julia -que no era el pare de la nena- que va trobar el seu cos.Segons aquestes fonts, aquest cas es va tancar com una mort accidental. L’altra filla, que ara té 24 anys, continua residint a Burgos.Després de conèixer-se la seva suposada implicació en la desaparició i posterior mort de Gabriel Cruz, la Policia Nacional està investigant els anys que Ana Julia Quezada va residir a Burgos i on va treballar durant un temps en una carnisseria.Entre la documentació que examinen es recull la mort d’aquesta filla de quatre anys que es va tancar com un accident.Ana Julia va marxar de Burgos el 2014 amb la seva exparella a la localitat de Las Negras, a Níjar, on va estar treballant en hostaleria abans de trencar la seva relació amb aquest home i començar-ne una altra amb el pare del petit Gabriel.El cadàver de Gabriel Cruz va ser trobat diumenge al matí per les forces de seguretat al maleter del cotxe de Quezada, que va ser detingut a la localitat de Vícar durant un ampli operatiu policial.Veïns de Las Hortichuelas han assegurat que van començar a sospitar d’ella quan, dissabte passat 3 de març, va afirmar haver trobat una samarreta interior de color blanc del menor quan caminava juntament amb pare del desaparegut. Aquesta samarreta contenia restes de l’ADN del nen.Amb la troballa del cadàver, la detenció de Quezada i el seu trasllat a la Comandància d’Almeria s’ha posat fi a tretze jornades d’anguniosa recerca de Gabriel, en la qual segons les dades de la Delegació del Govern a Andalusia van treballar 1.487 professionals i 2.574 voluntaris.