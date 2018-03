La Fiscalia no demanarà reactivar les euroordres fins que el jutge dicti l'escrit de processament

Vol esperar a què Llarena acabi la instrucció de la causa per demanar que s'arresti i entregui Puigdemont, Ponsatí, Puig, Comín, Serret i Gabriel

Actualitzada 12/03/2018 a les 15:02

La Fiscalia no demanarà al jutge del Suprem Pablo Llarena que reactivi les ordres europees de detenció i entrega contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín, Meritxell Serret i Anna Gabriel fins que dicti l'escrit de processament. És a dir, el ministeri públic vol esperar que el jutge acabi tota la instrucció i processi tots els investigats. En l'escrit de processament, el jutge instructor fixa els delictes pels quals tots els investigats aniran a judici. En un comunicat, avança que serà en aquest moment quan tornarà a sol·licitar al Suprem que demani a les policies europees que detinguin i entreguin davant la justícia espanyola tots els investigats que estan, actualment, fora de l'Estat. La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ser la primera en dictar una ordre de detenció quan Puigdemont i la resta de consellers van marxar a Bèlgica i no van anar a declarar el passat 2 de novembre. Quan la causa va passar a mans del Suprem, però, el jutge instructor Pablo Llarena va desactivar les euroordres per por que tots ells fossin lliurats a la justícia espanyola per menys delictes que la resta d'investigats a la causa.La Fiscalia també va sol·licitar al jutge Pablo Llarena que reactivés aquesta euroordre quan el president destituït, Carles Puigdemont, es va traslladar a Dinamarca a fer una conferència. Llarena, però, no va fer cas de la petició de la Fiscalia argumentant que el que buscava Puigdemont amb aquest viatge era «provocar» la seva detenció.La darrera en fer el pas de marxar fora de l'Estat i no acudir a la cita judicial ha estat Anna Gabriel (CUP), citada al Suprem al febrer. Gabriel està actualment a Ginebra (Suïssa) i ni la Fiscalia ni el Suprem havien fet fins al moment cap pas per demanar la seva detenció.