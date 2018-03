L'autòpsia de Gabriel indica que va morir estrangulat el dia de la seva desaparició

La Guàrdia Civil inspecció la finca on està el pou on suposadament Ana Julia Quezada va ocultar el cos abans de moure'l

Actualitzada 12/03/2018 a les 14:44

L’autòpsia realitzada al cadàver de Gabriel Cruz ha revelat que va morir estrangulat el mateix dia de la seva desaparició, el passat 27 de febrer, han indicat a Efe fonts de la investigació.La Guàrdia Civil va trobar ahir el cos de Gabriel al maleter del cotxe que conduïa Ana Julia Quezada, la parella del seu pare, que va ser detinguda a Vícar (Almeria), a uns 60 quilòmetres de Las Hortichuelas, el paratge on va desaparèixer el petit.Aquest dilluns s’ha practicat l’autòpsia al cadàver en l’Institut de Medicina Legal d’Almeria i ha conclòs que el nen va morir per estrangulació el mateix dia en què va ser vist per última vegada.Es tracta d’una de les proves clau per als investigadors, que, si bé no descarten cap hipòtesi, creuen que la principal sospitosa va actuar sola.També serà fonamental la declaració que presti la detinguda davant de la Guàrdia Civil, així com la inspecció que s’està fent a la finca de Rodalquilar, a Níjar, en la qual es troba el pou en el qual suposadament Quezada va ocultar el cos de Gabriel fins que ahir el va treure i el va carregar al seu maleter.