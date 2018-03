Troben en un canal de Siberia una bossa amb 26 parells de mans

Alguns mitjans apunten que la troballa de benes indica que van ser tallades de cossos sense vida en un hospital

A l'interior del canal Beshennaya del riu Amur, molt a prop de la ciutat siberiana de Khabarovsk, a uns 25 quilòmetres de la frontera xinesa, un equip de bussejadors va trobar una bossa que contenia 26 parells de mans humanes.Al començament només van veure una mà, i davant la troballa, van decidir investigar més fins que, buscant per la zona, van trobar una bossa amb 52 mans. Segons informa el mitjà The Siberian Times és probable que les mans fossin tallades com un càstig per delictes de robatori, tot i que altres mitjans apunten que la troballa de benes i fundes de sabates de plàstic, indiquen que van ser tallades de cossos sense vida en un hospital.