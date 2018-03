Susan Sarandon revela que Paul Newman va renunciar a part del seu sou perquè ella cobrés el mateix

Sarandon és una defensora dels drets de les dones i forma part dels moviments #Me Too i #TimesUp

L'actor nord-americà Paul Newman va renunciar, fa vint anys, a part del seu sou durant el rodatge de Al caer el sol, perquè la seva companya Susan Sarandon cobrés el mateix que ell, ha revelat aquest dijous l'actriu durant una entrevista amb la BBC.Al caer el sol es va estrenar l'any 1998 i narra les interaccions entre un detectiu privat, un actor milionari que mor per un càncer i l'esposa d'aquest, i compta amb un elenc protagonitzat per tres actors: Gene Hackman, Newman (1925-2008) i Sarandon.Ho va explicar Sarandon, en el Dia Internacional de la Dona, l'actriu va relatar que durant la producció va descobrir que, tot i que el contracte, que incloïa una clàusula perquè tots els protagonistes cobressin el mateix, i que ella assumia la mateixa càrrega de treball que els seus coprotagonistes, la igualtat salarial només s'aplicava als seus companys homes.Quan la notícia va sortir a la llum, «Newman va fer un pas al capdavant i va oferir part del seu sou», va narrar l'actriu, alhora que va afegir que Newman, que va treballar en més de 60 pel·lícules al llarg de la seva trajectòria professional, era una «joia» de persona.Paul Newman va morir el setembre de 2008, deixant enrere una carrera prolífica amb nou nominacions als premis Óscar i una 'estatueta', així com un Premi Humanitari Jean Hersholt, també lliurat per l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Estats Units.Sarandon, de 71 anys és una defensora dels drets de les dones i de la lluita contra l'assetjament laboral, i forma part dels moviments #Me Too (Jo també) i #TimesUp (S'ha acabat el temps).