Sorprenen tres nois que volien arribar a Alemanya colant-se a un tren de mercaderies

Van ser descoberts quan intentaven entrar a un dels vehicles carregats a la plataforma ferroviària de la factoria Ford

Actualitzada 09/03/2018 a les 17:41

Tres nois de nacionalitat ucraïnesa van ser sorpresos el passat dijous mentre intentaven colar-se en un tren de la factoria Ford d'Almussafes, València, per viatjar gratuïtament fins a Alemanya. Segons informa el mitjà Levante, els tres nois van ser descoberts pels vigilants de seguretat quan intentaven entrar a un dels vehicles carregats a la plataforma ferroviària, a punt d'iniciar el trajecte.Els agents de seguretat van avisar a la Guàrdia Civil. Quan van arribar els agents de la Benemèrita, cap dels joves es va resistir a la detenció, i van ser portats a dependències policials per tal de comprovar la seva identitat i comprovar l'autenticitat de la documentació que duien a sobre. Finalment, els tres joves han rebut una proposta de sanció per una infracció administrativa per haver accedit a un recinte privat.