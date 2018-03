Mor un noi per inhalació de gas en un pis d'estudiants a Sevilla

La Policia Nacional està investigant el funcionament de la instal·lació de gas de l'habitatge

Un estudiant valencià ha mort per inhalació de gas en un pis d'estudiants a Sevilla. La Policia Nacional està investigant el funcionament de la instal·lació de gas de l'habitatge, situat al barri Los Remedios de la capital, segons ha manifestat Antonio Sanz, delegat del Govern a Andalusia.Sanz també ha detallat que els investigadors de la Policia Nacional estan a l'espera d'un «informe toxicològic» per esclarir les causes de la mort, a part de l'informe relacionat amb la instal·lació de gas de l'edifici, per a després, «desenvolupar les actuacions que corresponents».