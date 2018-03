Detinguts per estafar-li més de 24.000 euros en una història d'amor virtual

Els presumptes estafadors es van fer passar per una oficial de l'exèrcit nord-americà destinada a Afganistan

Actualitzada 09/03/2018 a les 18:02

Agents de la Policia Nacional han detingut a dues persones acusades d'estafar 24.000 euros mitjançant el mètode carta Nigeriana en la seva modalitat de fals romanç. Els presumptes estafadors van crear un perfil fals en una xarxa social i van iniciar una relació amb la víctima fent-se passar per una oficial de l'exèrcit nord-americà destinada a Afganistan. La investigació policial es va iniciar el mes de juliol quan van tenir coneixement dels fets, denunciats per la mateixa víctima.Els presumptes estafadors van guanyar-se la confiança de la víctima i li van creure que la suposada oficial es volia reunir amb ell a Espanya, per materialitzar la relació sentimental. Després, van indicar a la víctima que per tal de realitzar el trasllat, la suposada militar havia d'enviar els seus efectes personals de l'Afganistan a Espanya, a través de diferents paquets. La dona del perfil fals li va demanar a la víctima que els recollís i els guardés fins que ella arribés.Per recollir aquests paquets els estafadors van fer creure a la víctima que havia d'ingressar diners per costejar els enviaments i certes despeses, prometent que quan es trobessin li tornaria cada cèntim. La víctima va abonar diferents quantitats, 9.800, 8.100 i 6.800 euros. Fins que no va poder abonar els 22.000 euros d'un quart rebut, la víctima no va comprovar la identitat de la dona a qui esperava.Va ser llavors quan va descobrir l'engany i va denunciar els fets. Els estafadors eren els titulars del compte bancari on s'havien realitzat les transaccions, i ja han estat detinguts.