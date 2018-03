Li tallen les cames a un triatleta sud-africà mentre entrenava

Tres homes el van atracar mentre es preparava pels carrer de Durban per competir al Campionat Nacional

Actualitzada 08/03/2018 a les 17:37

Segons informa la BBC el triatleta sud-africà Mhlengi Gwala, de 26 anys, es troba hospitalitzat, víctima d'un atracament violent. L'atleta es va veure sorprès per tres homes mentre entrenava pels carrers de la ciutat de Durban, volent col·laborar amb el robatori per evitar que la situació es posés tensa, es va aturar i els va donar el telèfon mòbil. En declaracions d'un company de Gwala, Sandile Shange, els tres homes el van arrossegar a un costat de la carretera, van agafar una serra i van començar a tallar-li les cames.De fet, Sandile Shange explica com els delinqüents van començar tallant-li una cama i quan van arribar a l'os, la serra va quedar encallada, en veure que no estava suficientment afilada, van decidir tallar-li l'altra cama.L'atleta sud-africà estava preparant-se per competir al Campionat Nacional quan van ocórrer els fets. Segons Shange, els metges de l'hospital han assegurat que la seva vida no corre perill.