El govern espanyol apujarà els sous dels funcionaris entre un 6,1% i un 8,8% en tres anys

Els sindicats tanquen amb el ministeri d'Hisenda un acord que obre la porta a tornar a la jornada de 35 hores

Actualitzada 09/03/2018 a les 15:33

El govern espanyol apujarà els sous dels funcionaris entre un 6,1% i un 8,8% en el període 2018-2020. Aquesta és una de les mesures que inclou l'acord que han arribat els sindicats de CCOO, UGT i el CSI-F amb el ministeri d'Hisenda sobre la millora de l'ocupació pública. Aquest acord també obre la porta a tornar a la jornada de 35 hores i a negociar la prestació del 100% del salari en els casos d'incapacitat temporal, a més del desenvolupament de plans d'igualtat i formació. Aquesta tarda, el ministre d'Hisenda i Funció Pública signarà l'acord amb els tres sindicats.Segons han detallat els sindicats, l'augment de sou el 2018 serà d'un 1,75% més un 0,20% de fons addicionals; el 2019 d'un 2,25% més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons addicionals, i per al 2020 un 2% més un variable de l'1% en funció del PIB, més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l'objectiu de dèficit el 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.L'acord recupera la capacitat de negociació de les 35 hores en aquelles administracions que compleixin els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària fixats per Hisenda. Així mateix, a través de la negociació es podrà recuperar la devolució del 100% del salari en casos de baixa per incapacitat temporal, el foment dels plans d'igualtat i mesures de coresponsabilitat en totes les administracions públiques, l'impuls de la formació o l'anàlisi sobre la jubilació parcial d'alguns col·lectius.En relació a l'ocupació, el govern espanyol i els sindicats han pactat per aquest 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes les administracions públiques que hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es podrà elevar al 108% en els casos d'aquells sectors o àmbits que requereixin un esforç addicional d'efectius. En les administracions locals, el 108% podrà augmentar si manquen de deute viu o si per increment de població en els propers anys han de prestar nous serveis.Les administracions públiques que no hagin complert l'objectiu de dèficit, deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris com la sanitat, educació, justícia i serveis socials, principalment, i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seva taxa en sectors o àmbits que requereixin un reforç addicional. Així mateix s'ha aprovat un taxa del 115% per a forces i cossos de seguretat de l'Estat, policies autonòmiques i locals.Finalment, l'acord també suposa l'estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys (2018-2020).