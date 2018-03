Dos pitbulls provoquen una matança d'ovelles en una finca de les Balears

El ramat pasturava en una finca de Marratxinet i estava format per 34 ovelles de les quals 20 han resultat mortes

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:49

El comunicador Jaume Coll de la televisió autonòmica de les Illes Balears IB3, ha denunciat al programa Uep, com anam? on fa de presentador, que dos gossos de la raça pitbull han atacat al seu ramat d'ovelles. El presentador combina les dues professions, i ha assegurat que 20 animals han resultat morts com a conseqüència d'aquest atac.Les ovelles del presentador pasturaven en una finca de Marratxinet, el ramat estava format per 34 animals, això significa que gran part de les ovelles han estat mortes. Coll lamenta que en els darrers anys ha patit altres atacs com aquest, arribant a la xifra de 150 ovelles mortes. Segons sembla, els dos gossos que han provocat la matança han estat protagonistes d'incidents similars.Els fets han estat denunciats a la Policia Local, el propietari dels gossos ha reconegut que la matança és obra dels seus cans, i ha promès respondre als fets econòmicament. Coll calcula que el cost dels animals morts és de 2.500 euros, tot i que cal sumar els costos de la logística necessària per desfer-se dels cadàvers.