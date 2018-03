Detingut per atracar en dos botigues amenaçant amb un matxet a les dependentes

A una la va lligar de peus i mans amb cinta aïllant i la va deixar tancada a un lavabo de l'establiment tot i que la dona va poder escapar

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 43 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida, com a suposat autor de dos robatoris amb violència i intimidació. Dimarts al matí va tenir lloc un atracament a una botiga de compravenda de joies i objectes de valor al barri de Pardinyes. Els fets van tenir lloc al voltant de les dotze quan l'home va entrar a la botiga i va amenaçar la dependenta amb un matxet. Tot seguit la va obligar a entrar al lavabo, la va lligar de peus i mans amb cinta aïllant i la va deixar tancada.L'atracador va trencarà les vitrines i va omplir una bossa amb joies i altres objectes mentre la treballadora va aconseguir alliberar-se i va sortir corrents de l'establiment. La policia també vincula a l'atracador a un atracament del dia anterior, en una ferreteria del mateix barri on també va amenaçar una treballadora amb la mateixa arma blanca.Quan l'atracador va veure que s'escapava la dona que havia retingut va sortir de la botiga de joies i va amenaçar vianants que s'havien apropat en escoltar els crits i va fugir corrents. Tot i això, un home va poder arrabassar-li la bossa on portava els objectes robats.Immediatament es va muntar un dispositiu policial que va permetre, una hora després, localitzar i detenir a l'atracador quan anava caminant per l'avinguda Prat de la Riba. Els agents desplaçats a la botiga, a banda de constatar els nombrosos danys, van trobar a terra el matxet utilitzat en l'atracament. Un cop detingut, els agents van relacionar l'atracador amb un atracament comès el dia anterior en una ferreteria del barri de Pardinyes. En aquest cas, l'autor també va intimidar la treballadora amb la mateixa arma blanca i va sostreure els diners de la caixa enregistradora.El detingut, amb antecedents, passarà aquest dijous a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.