Deixa el mòbil per fer una trucada d'emergència en un accident de trànsit i li roben

L'home va denunciar els fets a la Policia Local i els seus fills ho han difós per la xarxa

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:23

Dimecres passat va tenir lloc un accident de trànsit a La Corredoria, Oviedo, en el qual un vehicle va col·lidir contra dos cotxes aparcats i va quedar bolcat a la via. A l'interior hi havia una dona de 49 anys i la seva filla de 12.Un testimoni dels fets explica com, mentre es disposava a socórrer a les dues víctimes de l'accident, una dona li va demanar el telèfon mòbil per trucar als serveis emergències. L'home, sense pensar-s'ho, li va entregar el seu Samsung S8 pensant que d'aquesta manera el personal sanitari arribaria abans, però la sorpresa va ser majúscula quan va intentar recuperar el mòbil i va veure que la dona havia desaparegut.Algunes persones que es trobaven en el lloc dels fets en aquell moment, van deixar-li a l'home el seu telèfon per tal que pogués localitzar a la dona que havia comès el furt, o si menys no, intentés recuperar el seu dispositiu. En la primera trucada va donar to, en la segona, el dispositiu mòbil ja estava apagat.L'home va denunciar els fets a la Policia Local i els seus fills ho han difós per la xarxa.