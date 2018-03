Rajoy agraeix el suport «de tots els països europeus i democràcies del món» davant «l'embat del secessionisme il·legal»

El president espanyol alerta que a Europa tornen «fantasmes del passat» com «el nacionalisme excloent, una versió del populisme»

Actualitzada 08/03/2018 a les 13:09

El president del govern espanyol Mariano Rajoy ha agraït aquest dijous el suport «de tots els països europeus i les democràcies del món» davant «l'embat del secessionisme il·legal». Durant el seu discurs a les jornades de treball del grup popular europeu a València, Mariano Rajoy ha alertat que a Europa «tornen alguns fantasmes del passat» com «el nacionalisme excloent, una versió del populisme, que per desgràcia a Espanya i no sols a Espanya, coneixem bé». El líder dels populars espanyols ha indicat que «des de la llei i la justícia que a tots ens iguala, obliga i protegeix» a l'estat espanyol «hem aconseguit que prevalguin la democràcia i l'estat de dret».En aquest sentit, Rajoy ha donat les gràcies als eurodiputats del PP «per la defensa de la llei i la democràcia i el compromís amb els valors que compartim».