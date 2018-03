La UE salva als pescadors espanyols i portuguesos d'una moratòria total en la sardina

El comisari europeu Karmenu Vella accepta la proposta d'ambdos països de reduir un 14,1% les captures d'aquesta espècie

Actualitzada 08/03/2018 a les 13:21

Els pescadors d’Espanya i Portugal podran continuar, tot i que en menys quantitat, capturant sardines. Ambdós països s’han salvat de la moratòria total en la sardina durant 15 anys que el Consell Internacional per l’Explotació del Mar (ICES) va recomanar l’any passat a través d’un informe a causa de l’escassetat d’exemplars d’aquest peix. Els dos països afectats van enviar, el passat 14 de febrer, un pla alternatiu a la Comissió Europea, el qual ha estat aprovat pel comissari europeu de medi ambient, assumptes marítims i pesca, Karmenu Vella.Vella ha comunicat per carta als ministeris espanyol i portuguès que accepta la proposta que han realitzat per recuperar l’estat biològic de la sardina, mantenir l’activitat de la flora i evitar el tancament dels pescadors que es dediquen a la captura de la sardina. En concret, la proposta dels ministeris Espanyol i Portuguès consisteix en reduir un 14,1% la quota pesquera per la sardina atlàntica -de 17.000 a 14.600 tones-.Aquestes captures s’haurien de fer en dues fases: una campanya de maig a juliol i una altra d’agost a octubre, ambdues de 7.300 tones. Per poder passar a la segona fase però, l’ICES ha de comprovar que la biomassa de sardines hagi incrementat un 10% respecte l’any passat. D’aquestes 14.600 tones, dos terços corresponen a Portugal i el terç restant, unes 9.730, a Espanya. Aquesta proposta ha semblat «raonable» a la Comissió Europea, que l’ha acceptada.Espanya i Portugal enviaran al ICES una petició conjunta en breu per tal que avaluïn el seu pla, que no creuen que sigui rebutjat pel Consell.