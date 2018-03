La Policia Nacional i la Guàrdia Civil tanquen l'acord amb Interior per a l'equiparació salarial

Implicarà un augment mitja de 720 euros per a la Guàrdia Civil i de 560 per als membres del Cos Nacional de Policia en els pròxims tres anys

El Ministeri de l’Interior i els sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil han tancat definitivament aquest dijous l’acord per a l’equiparació salarial dels funcionaris del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil amb els Mossos d’Esquadra i l’Ertzaintza. L’acord suposarà un augment mitjà de 720 euros durant els pròxims tres anys per als agents de la Guàrdia Civil i de 560 euros per als del Cos Nacional de Policia. Segons el Ministeri de l’Interior, l’augment serà més important a les nòmines de les categories més baixes. En total, l’increment salarial tindrà un cost de 1.100 milions d’euros en tres anys per a les arques públiques, 500 aquest 2018.L’acord posa punt i final a una reivindicació històrica de les policies espanyoles que els sindicats policials van atiar després del desplegament de milers d’agents a Catalunya per reprimir l’1-O, una operació que va costar 87 milions d’euros.L’anunci arriba després que aquest dilluns els sindicats i les associacions van haver de suspendre la votació dels seus afiliats sobre l’acord assolit prèviament amb el ministeri fruit d’un atac informàtic massiu sobre els sistemes de votació.Malgrat aquesta impossibilitat de sotmetre’l a votació, els sindicats majoritaris i les associacions han decidit tirar endavant la signatura perquè entenen que estan legitimats en representació de més del 80% dels agents del Cos Nacional de Policia i el 60% dels Guàrdies Civils.Segons el Ministeri de l’Interior, finalment l’han rubricat tots els representants de les policies espanyoles excepte un sindicat i l’associació minoritària de la Guàrdia Civil.L’acord l’ha tancat el secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i es rubricarà el pròxim dilluns a la seu del Ministeri de l’Interior.A la reunió també hi ha assistit els directors generals de la Policia i de la Guàrdia Civil, Germán López Iglesas i José Manuel Holgado, i representants de cinc sindicats policials i vuit associacions de la Guàrdia Civil.El Ministeri de l’Interior sosté que l’augment salarial implicarà una millora del servei que aquests cossos ofereixen a l’Estat i «al conjunt de la societat espanyola», en paraules del secretari d’Estat de Seguretat, que també ha afirmat que el servei que ofereixen ja es «un dels millors del món».Nieto s’ha compromès a complir «escrupolosament» els termes de l’acord «amb la màxima transparència» i inciar els mecanismes per contractar els serveis d’una consultora externa que fixarà els criteris objectius d’anàlisi per garantir que l’equiparació salarial sigui una realitat en el termini previst de tres anys.A més, el govern espanyol es compromet a promulgar una norma «del major rang possible» perquè no es pugui produir en el futur un desequilibri salarial dels agents de policia i de la Guàrdia Civil amb altres cossos policials.També es crearà una comissió de seguiment amb reunions periòdiques perquè no hi hagi «elements divergents» en les negociacions.