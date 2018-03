Girona prohibeix a l'Exèrcit participar durant tres anys a l'Expojove per vulnerar la normativa

El codi ètic estableix que els efectius no poden portar l'uniforme militar però a l'edició de l'any passat el duien

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:41

Possibilitats de recórrer la decisió

Girona prohibeix a l'Exèrcit participar durant tres anys a la fira Expojove per vulnerar la normativa de la fira. El comitè del Patronat de Fira de Girona ha adoptat la decisió al·legant que el codi ètic que regeix l'esdeveniment establia que no s'hi podia anar uniformat. El document es va modificar arran de la darrera edició per la polèmica que va generar la seva presència i es va acordar establir sancions. La seva presència va provocar una forta oposició l'any passat i ja se'ls va obligar a no mostrar elements bèl·lics com armes o imatges de guerra. L'Exèrcit no és l'únic que no podrà participar-hi. Tampoc podrà fer-ho (com a mesura cautelar) una altra entitat que l'any passat va oferir cursos a joves perquè alguns pares van denunciar actituds «sectàries». Fonts de l'Ajuntament han explicat que hi ha una investigació oberta dels Mossos d'Esquadra i que, per això, s'ha decidit que almenys durant aquesta edició no puguin tenir estand. La fira dedicada als joves se celebrarà de l'11 al 14 d'abril.L'Exèrcit no podrà participar a la fira Expojove de Girona almenys durant tres anys. Així ho ha decidit el Patronat de Fira de Girona perquè considera que no van respectar el codi ètic de l'espai perquè, tot i que els prohibien exhibir elements bèl·lics, hi van anar uniformats.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que la normativa interna –aprovada pocs mesos abans de la celebració de l'edició de l'any passat- preveia sancionar aquells que la incomplissin amb fins a cinc anys sense poder participar-hi. «Hem acordat tres anys perquè hi veiem intencionalitat», ha dit Madrenas. I és que, segons ha explicat, tot i que inicialment el personal militar va acudir a la inauguració amb vestimenta civil, «al darrer moment» i de manera «intencionada» van anar a buscar els uniformes i se'ls van posar.Madrenas ha insistit que en cap moment s'ha perseguit el cos sinó que se'l va emplaçar a complir amb les normes i se'ls va informar que només podien fer servir l'uniforme en «actes protocol·laris». Per això, ha dit, abans de que se celebrés l'edició de l'any passat els van «oferir», fins i tot, la possibilitat de proporcionar-los personal per fer les tasques d'informador.«Hi va haver cert debat sobre el tema de l'uniforme però nosaltres considerem que és un element bèl·lic perquè ells mateixos diuen que és la seva senyal d'identitat», ha dit. En aquest sentit, ha dit que saben que el cos compta amb unes 20.000 persones que són civils i que podrien haver-hi participat. «No tenien dificultats per complir», ha remarcat.L'alcaldessa ha explicat que la comunicació s'ha fet arribar recentment a la subdelegació de Defensa a Girona. Madrenas, però, no descarta que hi presentin recurs perquè «estan en el seu dret». «Es tracta d'un acte administratiu, per tant, ho poden recórrer però veure'm si ho fan, si tenen motius i si l'acceptem», ha detallat. Sobre la possibilitat que la situació acabi als jutjats, Madrenas ha dit que creu que no voldran arribar «tant lluny» perquè la decisió està molt «fonamentada».