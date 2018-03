Enxampen a Girona quatre menors que robaven en una casa

Tenen entre 15 i 17 anys i la policia els ha localitzat en una habitació de l'interior del domicili

Actualitzada 07/03/2018 a les 18:53

La Policia Municipal de Girona ha detingut quatre menors d'entre 15 i 17 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en una casa. Els fets han passat aquesta matinada passada, pels volts de tres quarts de tres. La central del cos ha rebut una trucada d'un ciutadà que alertava de la possible entrada a un domicili que en aquell moment havia d'estar buit. Una patrulla s'ha desplaçat fins al lloc i ha observat com a la part posterior de l'habitatge hi havia una persiana mig aixecada i una finestra trencada. En aquell moment, han vist com s'apagaven els llums de l'interior de cop i com s'amagaven unes persones que es trobaven a dins. Seguidament han sol·licitat el suport de més efectius.Durant l'escorcoll, la policia ha localitzat els quatre menors en una habitació. Els agents també han constatat que els joves havien regirat tot l'immoble i que havien causat «danys importants».Per tots aquests fets, els agents de la Policia Municipal de Girona han procedit a la detenció dels quatre menors com a presumptes autors d’un robatori amb força.