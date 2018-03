Detingut per agredir a la seva dona perquè no li deixava veure el mòbil

L'escena va tenir lloc al carrer fins que van arribar dos agents i l'home va dir «Oi que no ha passat res amor? Anem, que arriba la Policia»

Un noi de 25 anys ha estat detingut per la Policia Municipal de Madrid acusat d'agredir a la seva parella de 42 anys, perquè no li deixava veure els seus missatges de mòbil. La detenció es va produir dijous passat al voltant les 22 hores al carrer Pico Cebollera, al districte de Puente de Vallecas.L'escena va tenir lloc al mig del carrer, l'acusat agafava del braç a la víctima, amb la intenció d'endur-se-la i cridant-li «Que vinguis amb mi!». Mentrestant, la dona forcejava per intentar escapar, molt nerviosa i plorant, i dient que li feia mal el coll. Dos agents van arribar en aquell moment, i l'home automàticament va deixar anar a la dona i va canviar l'actitud dient «Oi que no ha passat res amor? Anem, que arriba la Policia»Els funcionaris el van separar i es van entrevistar amb tots dos per separat. Mentre l'home va negar qualsevol agressió, ella va explicar que el seu marit havia arribat a casa en estat ebri i li havia demanat el mòbil perquè volia veure una conversa provada d'una xarxa social. La dona s'hi va negar i llavors, el noi la va llançar al llit i la va agafar del coll mostrant una actitud agressiva, mentre li pujava a sobre. La dona va intentar defensar-se i cridar, però ell li tapava la boca.En un moment donat, va aconseguir sortir al carrer per demanar ajuda. Després d'aquestes declaracions i tenint en compte les marques al coll que presentava, els policies van detenir a la seva parella.