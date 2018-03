El foc ha començat de matinada, quan ha cedit el sostre de la planta superior

Actualitzada 08/03/2018 a les 10:45

Un incendi ha calcinat completament la tercera planta de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments dels Bombers de la Generalitat, situada a l'avinguda de Serra Galliners de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Segons aquest cos, el foc ha començat cap a tres quarts de tres de la matinada d'aquest dijous i a causa de les flames ha cedit el sostre de la planta superior de l'immoble. Fins al lloc s'hi han desplaçat 17 dotacions dels Bombers. Per ara es desconeix què ha originat el foc i s'ha obert una investigació per determinar-ho. L'incendi ha quedat controlat als volts de les quatre de la matinada i totalment extingit cap a les set del matí. La planta afectada, de 150 metres quadrats de superfície, acollia les dependències dels grups operatius i de l'Auditoria de Serveis dels Bombers de la Generalitat. Com a mesura preventiva, els Bombers han recomanat no utilitzar la primera planta de l'edifici. Cap persona ha resultat ferida.