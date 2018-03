Mourinho cobrarà 2 milions d'euros per 4 dies durant Mundial de Rússia 2018

Mourinho percebrà mig milió d'euros al dia per fer de comentarista a la cadena russa RT

Actualitzada 06/03/2018 a les 18:12

Tot i que José Mourinho no exerceix com a seleccionador de cap dels equips classificats per la fase final del Mundial de Rússia 2018, ja té garantits dos milions d'euros que rebrà per fer de comentarista. La cadena russa RT ha contractat a l'entrenador portuguès per un període de 4 dies, és a dir, Mourinho percebrà mig milió d'euros al dia.El més curiós és que la cadena russa competia contra la BBC i la lTV per emportar-se el carismàtic entrenador, i tot i que RT no té els drets de retransmissió en directe, ha incorporat a les seves files al tècnic més mediàtic. «Estic desitjant anat a la Copa del Món a Rússia i compartir les meves idees» ha assegurat l'actual tècnic del Manchester United.