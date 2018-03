Mor un espanyol i un altre es troba en «estat crític» per una intoxicació en un hotel londinenc

Els «test inicials» van mostrar «un volum elevat de monòxid de carboni», si bé la investigació «encara no ha conclòs»

Actualitzada 06/03/2018 a les 18:17

Un espanyol ha mort aquest dilluns en un hotel de Londres per una aparent intoxicació per monòxid de carboni, i un altre es troba hospitalitzat «en estat crític», va confirmar aquest dimarts un portaveu de la policia britànica. Segons va explicar Guillermo Trapiello, un amic dels dos espanyols, tots dos de 30 anys, la víctima mortal és el mallorquí Marcos Cervera. El consolat espanyol a la ciutat està «en contacte» amb les famílies.Cervera compartia habitació des de divendres passat a l'hotel Mayflower, a Kensington, amb el madrileny Esteban García, ingressat a l'Hospital Chelsea And Westminster «en estat molt greu, en coma induït, a la unitat de vigilància intensiva». La policia va indicar en un comunicat que els «test inicials» duts a terme a l'hotel, que va ser evacuat i continua acordonat, van mostrar «un volum elevat de monòxid de carboni», si bé la investigació «encara no ha conclòs» i la defunció de l'home -declarat mort «en el lloc»- «s'aborda, en aquesta primera fase, com a inexplicable».Fonts del Ministeri d'Afers exteriors espanyol han explicat que, de moment, les autoritats britàniques només han confirmat de manera oficial que hi ha hagut «una fuita de gas» en un hotel de Londres i «la presència, de moment, de dos hostes espanyols». En la nota, la policia va detallar que els seus agents van acudir al citat hotel «dilluns, a les 13.48 hores GMT» després de rebre un avís que havien trobat «mort a un home i que havien traslladat a l'hospital a una altra persona indisposada». Al lloc dels fets també s'hi van traslladar els Serveis d'Ambulància de Londres i Efectius del Cos de Bombers.Segons la policia, dos agents que van treballar en l'incident «es van trobar malament i van ser traslladats a un hospital del centre de Londres com a mesura de precaució, encara que ja han estat donats d'alta i es troben bé». Per la seva banda, el citat amic dels dos espanyols, Guillermo Trapiello, es va assabentar del succeït, segons va dir, quan altres amics de les víctimes que resideixen a la capital britànica van acudir a la recepció de l'esmentat hotel per preguntar per ells. El mort, el mallorquí Marcos Servera, tenia 34 anys i treballava com a realitzador, segons Trapiello, mentre que el seu amic, Esteban García, és un enginyer de camins de 37 anys. Tots dos tenien previst acudir dilluns a la tarda a un musical a Londres, va informar aquesta mateixa font.