Detingut per obligar al seu germà menor a fer-se passar per sordmut per robar

S'enduia cada dia el menor a diversos punts de Catalunya per a cometre els furts, utilitzant fins a tres vehicles per desplaçar-se

Actualitzada 06/03/2018 a les 17:39

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de març un home per obligar el seu germà, menor d'edat, a fer-se passar per sordmut i simular pertànyer a una associació de sordmuts per a la qual demanava ajuda econòmica, a més de distreure les víctimes i furtar-los telèfons mòbils i carteres. El detingut és un jove de 25 anys i el seu germà, ambdós de nacionalitat romanesa i amb domicili a Barcelona i a qui se'ls acusa de 22 delictes de furt i estafa als districtes de Nou Barris, on es va iniciar la investigació a principis de desembre, i Horta-Guinardó i també a Cerdanyola del Vallès, junt amb altres poblacions de l’entorn metropolità.Abans de dur a terme el robatori s’assegurava que la víctima tingués el telèfon mòbil o la cartera en un lloc visible al damunt del taulell de l’establiment o de la taula d’un bar. Aleshores s’hi apropava mentre feia senyals ostensibles per simular la seva condició de sordmut i generar l’empatia corresponent. Posava la carpeta amb el document a la part superior al damunt de l’objecte que volia sostreure de manera que el tapava. És en aquest moment que amb la mà que tenia sota la carpeta s’apoderava del telèfon o cartera, a banda d’obtenir el donatiu que demanava en alguns dels casos.Els investigadors van tenir accés a una informació segons la qual una segona persona l’esperava a l’exterior del comerç. Els mossos van poder identificar el presumpte autor dels furts, un menor que residia al districte de Nou Barris i aleshores van centrar les indagacions en saber si actuava en solitari o ho feia acompanyat d’algú. Finalment, van constatar, tal com sospitaven, que anava sempre acompanyat d’un home de 25 anys quan cometia els furts.La investigació va permetre establir que aquest home s’enduïa cada dia el menor a diversos punts de Catalunya per a cometre els furts amb la mateixa metodologia. Cal destacar que utilitzaven fins a tres vehicles diferents per als desplaçaments.Davant d’aquests fets els agents van establir un dispositiu que va permetre detenir el jove i l’home a Sant Adrià del Besòs mentre estaven recercant comerços on cometre nous robatoris.En el moment de la detenció, el major d’edat es va identificar als agents amb una identitat falsa quan en realitat es tractava del germà gran del menor, al qual amb la seva identitat real li constaven dues ordres de detenció judicials precisament per delictes de furt.En els escorcolls, van fer l'entrada i escorcoll al domicili al districte de Nou Barris. Els agents van localitzar 1.000 euros, sis telèfons mòbils i dues joies procedents dels robatoris, a més de la documentació que s'està estudiant i que podria ser falsificada. Tot el material intervingut estava en poder del germà major d’edat, fet que demostrava que el germà induïa al menor, que no estava escolaritzat, a cometre els delictes.Segons fonts policials, els germans també podrien ser autors de 14 fets més a Mollet del Vallès, Mataró, Badalona i Sant Feliu de Guíxols, tot i que la investigació continua oberta i se'ls podria relacionar amb més fets.El menor d’edat va passar a disposició de Fiscalia de Menors després de la detenció i es va determinar l’ingrés en un centre de protecció. L’altre germà, major d’edat, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat.