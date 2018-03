Detenen dos nois per simular ser membres del Cesicat i intentar captar espies

L'objectiu final dels arrestats era lligar amb el mosso d'esquadra

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:52

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves per fer-se passar per membres del Cesicat i intentar captar un agent de la policia catalana per dur a terme tasques d'espionatge a polítics, tot i que l'objectiu final era lligar amb l'agent, segons publica aquest dimarts 'La Vanguardia'. Els dos arrestats i el mossos es van conèixer a través d'una amistat comuna i a partir d'aquí van indagar nombroses dades personals sobre ell a través de les xarxes per així tenir més credibilitat. A mesura que anaven avançant en la proposta, li van mostrar documents amb el segell del Cesicat, que havia estat falsificat, i li van oferir un suposat pis franc al carrer Numància, que va resultar el domicili d'un dels detinguts, on vivia amb la seva mare.El mosso va posar el cas en coneixement dels seus superiors i es va iniciar una investigació que va culminar amb la detenció dels dos joves. Segons 'La Vanguardia', la denúncia de l'agent es trobava entre la documentació interceptada per la policia espanyola a l'incineradora de Sant Adrià de Besòs el passat 26 d'octubre.Els dos joves estan acusats dels presumptes delictes d'amenaces, suborn, contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i falsificació de document públic, oficial o mercantil.