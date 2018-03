Una empresa pirotècnica dispara les cendres dels difunts per 300 euros

Permet escollir diferents modalitats com un coet tipus mascletà, o una palmera de focs artificials que inclou 16 colors a escollir

Europlà és una empresa de pirotècnia ubicada al municipi valencià de Bèlgida, que ofereix entre els seus serveis disparar les cendres d'un difunt. El cost d'aquest servei és de 300 euros i permet escollir diferents modalitats com un coet tipus mascletà, o una palmera focs artificials, l'opció amb més demanda, que inclou 16 colors a escollir.Europlà es dedica a l'exportació de material pirotècnic, però fa quatre anys una funerària de la comarca La Vall d'Albaida els va preguntar si podien disparar les cendres d'un difunt, des de llavors, realitzen una quinzena d'encàrrecs com aquest cada any. Normalment les persones que sol·liciten aquest servei són persones o famílies molt vinculades amb les falles valencianes.