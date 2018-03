Sanitat recomana no utilitzar retinoides orals durant l'embaràs

L’Aemps suggereix establir l’administració oral només en el cas que es consideri absolutament necessari

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) recomana no utilitzar retinoides orals -indicats per a tractaments dermatològics, principalment acne i psoriasi-, durant l’embaràs ni en dones amb capacitat de gestació.A Espanya es troben comercialitzats diversos medicaments d’administració oral que contenen acitretina, alitretinoína i isotretinoïna i d’administració tòpica amb tazaroteno, que s’utilitzen en el tractament de diferents patologies de tipus dermatològic, segons informa l’Aemps al seu web.Tant el risc de malformacions congènites associat a l’ús de retinoides orals com el d’efectes neuropsiquiàtrics (depressió, ansietat, canvis d’humor o de comportament) es descriuen a les fitxes tècniques i prospectes d’aquests medicaments.No obstant això, el Comitè per a l’Avaluació de Riscos a Farmacovigilancia europeu (PRAC) ha finalitzat recentment una revisió de la informació disponible sobre aquests riscos que conclou que per via oral «no s’han d’utilitzar» durant l’embaràs ni en dones amb capacitat de gestació.Per als aplicats per via tòpica, l’informe assenyala que la seva absorció sistèmica és pràcticament nul·la i no es considera que aquesta forma d’administració s’associï amb risc teratogènic (defecte congènit al fetus).No obstant això, la seua aplicació excessiva podria augmentar l’esmentada absorció, per la qual cosa, com a mesura de precaució, el PRAC aconsella no utilitzar-los en l’embaràs ni en dones amb capacitat de gestació.Prenent com a base aquestes conclusions, l’Aemps recomana als professionals sanitaris extremar les precaucions per evitar l’exposició de retinoides durant l’embaràs, en concret, establir l’administració oral només en el cas que es consideri absolutament necessari.A més, demana que s’informi detalladament les dones susceptibles de quedar-se embarassades sobre el risc de malformacions congènites i avortament espontani, així com les mesures preventives que s’han d’adoptar durant el tractament i posteriorment.Sanitat recomana també que s’asseguri l’ús de mètodes anticonceptius, tant des de l’inici del tractament com al llarg del mateix i durant un període després del seu acabament, que va d’un mes a tres anys depenent del medicament utilitzat.Recomana, a més, vigilar la possible aparició de símptomes o signes d’alteracions neuropsiquiàtriques com canvis d’humor o de comportament, en particular, en pacients amb antecedents de depressió, i acudir al metge en el cas que apareguessin.