Policies i Guàrdies Civils accepten l'oferta per cobrar igual que els Mossos en tres anys

La web de la votació va sofrir un atac organitzat i van interrompre-la

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:37

Els sindicats policials i les associacions de Guàrdies Civils firmaran aviat l'oferta del Ministeri de l'Interior per aconseguir que agents d'ambdós cossos cobrin igual que els Mossos, després que el sistema en línia de votació fos atacat.Aquestes organitzacions han informat de la decisió després de suspendre la votació dels seus afiliats i associats sobre l'oferta d'Interior al sofrir la web un atac organitzat que va obligar a interrompre-la.Tanmateix, les organitzacions han decidit que subscriuran l'oferta en considerar-se legitimats per a fer-ho, ja que, en el cas de la Policia, els quatre sindicats representen el 83,5 per cent de tots els agents i les set associacions el 60 per cent dels Guàrdies Civils.El Ministeri s'ha compromès a una dotació en tres anys de 1.100 milions d'euros, dels quals 500 podrien aplicar-se aquest any i amb efectes retroactius des de l'1 de gener. A aquests se sumen 100 milions més per a incentivar als agents en segona activitat que vulguin tornar a la feina.Els càlculs d'Interior xifren que el 2020 de mitja un policia nacional rebrà 561 euros bruts més al mes i un guàrdia civil 720 euros més, unes quantitats que seran superiors per a les categories mitjanes i baixes, els quals estan més allunyats dels salaris dels Mossos.Així ho ha recordat el president del Sindicat Professional de Policia (SPP), José Antonio Calleja, portaveu dels quatre sindicats i les vuit associacions que firmaran l'oferta, una decisió de la qual han informat ja a Interior i que serà ratificada el dijous amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto.A la decisió ha pesat el boicot que ahir va sofrir la web habilitada per què els afiliats i associats votessin la proposta del Govern i que va impedir votar als agents.Després de constatar que ja no era possible comptar amb un sistema igual que l'habilitat per a poder votar amb normalitat i davant la certesa que podia produir-se un nou atac, els representants dels agents van decidir a les 21 hores suspendre la votació, ha explicat Calleja.Sindicats i associacions han deixat clar que arribaran fins a les últimes conseqüències per a descobrir als responsables d'aquest atac i, per això, ho han denunciat i han demanat a les unitats de delictes tecnològics d'ambdós cossos que ho investiguin.Les juntes directives dels sindicats i associacions van arribar a la conclusió que el millor era acceptar l'oferta, en una decisió en la qual també ha pesat la reivindicació d'altres col·lectius de l'administració que s'estan sumant a aquestes demandes.Als agents els sembla «legítimes» aquestes reivindicacions dels funcionaris de presons o de justícia i els animen a seguir lluitant per elles.Reconeixen que no es tracta d'una equiparació total amb els mossos però tampoc «engrunes», i ha precisat que a l'acord s'ha inclòs una clàusula per a estudiar de forma detallada el repartiment dels 807 milions i si l'anàlisi determina que la xifra ha de ser superior, el Ministeri s'ha compromès a completar-la.Calleja s'ha referit també als atacs que estan patint per part d'agents que no pertanyen a sindicats i associacions, que han arribat fins i tot a les calúmnies, injúries i escreixos.Sense nomenar a Jusapol, el portaveu ha al·ludit a algunes accions com la crema de carnets de policia i guàrdia a les portes del complex policial de Carabanchel, protagonitzada per aquesta plataforma.Als que han insultat i amenaçat s'ha dirigit Calleja per a demanar-los «serenitat a la crítica» i «seny a l'hora de dissentir», i els ha recordat que com a policies i guàrdies civils coneixen els límits de la llibertat d'expressió.«No els sortirà gratis», ha emfatitzat Calleja, qui ha advertit que es presentaran denuncies per calúmnies i injuries.