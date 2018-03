Busquen quatre nois acusats d'una agressió grupal a una menor de 16 anys

Van agafar a la menor i la van introduir en un portal agredint-la, però sense arribar a consumar la violació pels crits proferits per la víctima

La Policia Nacional cerca a quatre joves, ja identificats, per la seva presumpta implicació en l'agressió grupal d'una menor de 16 anys a Jaén, fets pels quals ja ha estat detingut un noi de 21 anys. Segons han informat fonts de la Policia Nacional, el detingut té antecedents per fets similars, pels quals va ser arrestat l'any passat al parc de l'Albereda de Jaén.Els fets van ocórrer dissabte a la tarda en un cèntric carrer de la ciutat quan, pel que sembla, els cinc joves van agafar a la menor i la van introduir en un portal agredint-la, però sense arribar a consumar la violació pels crits proferits per la víctima.El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que el detingut es troba en les dependències policials de Jaén a l'espera de passar a disposició judicial. Els fets, segons ha assenyalat Sanz, es troben en mans del Jutjat d'Instrucció 4 de Jaén, que és el que estava de guàrdia quan va entrar la denúncia presentada per la menor i la seva mare.