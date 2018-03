Agredeix amb una xeringa a dos agents durant una detenció per maltractaments

Els agents van sentir els crits de socors de la víctima des de l'exterior del domicili, i van haver de trencar la porta amb una destral per entrar-hi

Actualitzada 05/03/2018 a les 18:39

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a un home per intentar ofegar a la seva parella, que va aconseguir fugir i tancar-se al lavabo, des d'on va trucar a la Policia. Els agents van haver d'accedir al domicili trencant la porta amb una destral, que els va deixar un veí, i van haver d'enfrontar-se a l'agressor, que va acabar punxant amb una xeringa a dos agents.Segons ha informat aquest dilluns la Prefectura Superior de Policia, el succés va ocórrer durant la matinada de divendres a dissabte, quan una dona va trucar al 091 des d'un pis del districte de Salamanca, demanant auxili perquè la seva exparella la volia matar. Va dir que havia intentat ofegar-la amb les mans i amb un coixí, i que havia aconseguit fugir i refugiar-se al lavabo. Quan els agents van arribar al domicili, van sentir els crits de socors de la víctima des de l'exterior de l'habitatge, per la qual cosa van accedir per la força. Un cop dins l'agressor els va fer front amb una xeringa, arribant a agredir a dos agents durant l'arrest.Després de la detenció els agents van auxiliar a la víctima i van facilitar el seu trasllat a un centre hospitalari. L'arrestat és un home espanyol de 47 anys que compta amb diversos antecedents policials, alguns per violència masclista. La víctima té 45 anys.