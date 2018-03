Es tracta d'una falsa informació que afirma que la companyia regala 500 parells de sabates

Actualitzada 05/03/2018 a les 14:19

No es una promo oficial, así que #NoPiques. Evita robo de datos, malware o SMS Premium. pic.twitter.com/noCmVf7TNb — Policía Nacional (@policia) 4 de març de 2018

Una nova estafa circula per Internet, aquest cop sota el nom de Nike. La Policia Nacional ha alertat, a través del seu perfil a la xarxa social Twitter, d'una falsa promoció en què s'afirma que la companyia regala 500 parells de sabates per seu 55è aniversari.El cos de seguretat espanyol afirma que es tracta d'una falsa informació i alerta als usuaris per tal que no caiguin el parany. Amb aquesta falsa promoció, els autors volen robar dades dels internautes o bé inserir un malware al dispositiu, és a dir, un programari o arxiu nociu que està dissenyat per a inserir virus.