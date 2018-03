Un adolescent assegura haver post més de 20 ous durant el últims dos anys

L'equip mèdic assegura que és impossible que a l'interior del cos d'una persona es puguin formar ous i acusen el menor d'introduir-se'ls pel recte

Actualitzada 02/03/2018 a les 19:30

Akmal és un adolescent de 14 anys que viu a Gowa, Indonesia, i que assegura que en els últims dos anys ha post 20 ous. Davant la incredulitat dels metges, Akmal va decidir personar-se en un hospital perquè els sanitaris poguessin comprovar la veracitat de la seva patologia. Alguns informes mèdics sostenen que Mr. Egg (Sr. Ou, tal com el coneixen a la seva regió) ha estat hospitalitzar diverses vegades per aquest motiu.L'equip mèdic que va comprovar com Akmal ponia un ou, assegura que és impossible que a l'interior del cos d'una persona es puguin formar ous. I acusen el menor d'introduir-se'ls pel recte. Una conclusió negada categòricament pel mateix pacient, i pel seu pare Rusli.Com que no es pot comprovar aquest fet de manera científica, la direcció del centre mèdic ha decidit ingressar sota vigilància a Mr. Egg, per veure si és veritat que els ous es formen al seu interior.