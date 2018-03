Troben mort al capità de la Fiorentina

Davide Astori ha mort a l’hotel de concentració de l’equip

Actualitzada 04/03/2018 a les 13:32

El capità de la Fiorentina, Davide Astori de 31 anys, ha estat trobat mort aquest matí a l’hotel de concentració de l’equip italià. Tot i que encara no està confirmat, tot a punta a que la causa de la mort ha estat una aturada cardíaca. El conjunt italià s’ha estranyat en no veure el seu capità a l’esmorzar i han pujat a buscar-lo a l’habitació on l’han trobat mort.El central havia estat internacional amb la selecció italiana. Astori actualment militava a la Fiorentina però també ha passat per les files del Milán, Roma i Cagliari, equip en el qual va passar més temps, sis anys. A conseqüència de la seva mort han quedats anul·lats tots els partits del Calcio programats per avui.