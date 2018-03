Els Mossos denuncien un veí de Berga que s'hauria electrocutat robant coure

L'home, que va patir cremades de segon i tercer grau, ha estat un mes ingressat

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:33

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Ripollet i n'han denunciat un de Berga acusats de sostreure 40 metres de cable de coure a la Serra de Noet, a la capital del Berguedà. El veí de Berga es va electrocutar greument i va haver d'estar prop d'un mes ingressat a l'hospital. A causa del robatori, Berga es va quedar sense llum un parell de vegades. Els fets es remunten al passat 18 de gener, quan els Mossos van rebre l'avís del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que una persona tenia cremades de segon i tercer grau per tot el cos.Els bombers els van informar que aquelles cremades no se les havia fet en el seu domicili, ja que la instal·lació elèctrica es trobava en perfectes condicions. Hores després, la policia catalana va tenir coneixement que s'havia forçat la porta d'accés d'una caseta de transformadors elèctrics a la zona del veïnat de la Serra de Noet de Berga.Desplaçats a la zona del robatori, els agents van localitzar un tornavís al terra i una corda amb taques de sang. Després de diverses gestions, van esbrinar que el ferit, juntament amb un altre home, havien sostret cable de coure de la caseta i, a causa d'això, un d'ells s'havia electrocutat. Segons la companyia elèctrica, els autors van robar 40 metres de cable, terres del centre de transformació i cargols de connexió.El veí de Ripollet, de 41 anys i de nacionalitat espanyola, va ser detingut el 24 de gener pels Mossos com a presumpte autor d'un robatori amb força. Va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de declarar davant del jutge quan aquest el requereixi.Pel que fa al veí de Berga, de 36 anys i de nacionalitat espanyola, el agents no van poder parlar amb l'afectat, ja que no es trobava en condicions i a causa de les ferides se'l va haver de traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Finalment se'l va denunciar el passat 27 de febrer.