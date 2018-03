Denunciat un home que conduïa borratxo, drogat, amb el permís caducat i bevent cervesa

El conductor, que va col·laborar en tot moment, va explicar als policies que venia d'una festa d'aniversari d'un familiar

Actualitzada 02/03/2018 a les 18:03

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) va denunciar aquest dijous un home de 47 anys, que conduïa borratxo, drogat, amb el permís caducat i bevent cervesa mentre circulava. Tot plegat va passar pels volts de dos quarts de quatre de la tarda a l'Avinguda Cavall Bernat. Els agents realitzaven un control rutinari quan van aturar el sospitós. Al veure que l'home estava bevent una cervesa i que en tenia una altra al costat per encetar, els policies van decidir fer-li la prova d'alcoholèmia. L'investigat va donar 0'66 mil·ligrams per litre d'aire expirat, una taxa que es considera penal. A més, l'home també va marcar positiu per consum de THC (marihuana o haixix). Finalment, al requerir-li la documentació, els agents van comprovar que tenia el permís caducat des del 2015. El conductor, que va col·laborar en tot moment, va explicar als policies que venia d'una festa d'aniversari d'un familiar.Per tot plegat els agents van immobilitzar el vehicle del denunciat fins que un conegut va acostar-se al lloc dels fets, i se'l va poder emportar, després que la policia comprovés que estava en condicions per agafar el cotxe. L'home haurà de respondre davant del jutge la setmana que ve per un delicte contra la seguretat vial.