Condemnat per agredir sexualment un menor de 10 anys mentre es trobava en llibertat vigilada

Portava un aparell localitzador, per haver estat condemnat en diverses ocasions pel mateix delicte, que s'havia quedat sense bateria

Actualitzada 02/03/2018 a les 16:48

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a vuit anys de presó un home que el 2016 va agredir sexualment un menor de deu anys mentre estava en llibertat vigilada i portava un GPS de control i vigilància, però que es va quedar sense bateria. L'acusat havia estat condemnat amb sentència ferma el 2012 per abusos sexuals a menors a una pena de presó que va acabar el juliol del 2015.Des d'aleshores, complia la mesura de llibertat vigilada de deu anys imposada per la mateixa sentència, que li prohibia apropar-se a menors i a determinades zones i l'obligava a estar «sempre localitzable per aparells electrònics mitjançant la col·locació d'un aparell GPS pel seu control i vigilància». La mesura va ser proposada pel Jutjat de Vigilància Penitenciària, a partir d'un informe dels serveis penitenciaris que alertava d'un alt perill de reiteració delictiva, ja que s'havia negat a seguir el programa de tractament de reeducació sexual i presentava signes de pedofília després d'haver estat condemnat en diverses ocasions per delictes d'abús sexual a menors.Quan Jaume R. va sortir de la presó el 2015, el Servei de Medi Obert de la Direcció General de Serveis Penitenciaris va instal·lar al penat un GPS que hi permetia la comunicació interactiva i que emetia senyals d'alarma si s'apropava en alguns dels llocs que li havien estat prohibits. L'aparell havia de detectar també si tenia la bateria baixa o si es manipulava. La sentència de l'Audiència de Barcelona posa de relleu que des del 2 de febrer i fins el 25 de febrer del 2016 l'acusat no tenia cap tipus de control i se'n desconeixia la localització, ja que l'aparell s'havia quedat sense bateria, sense que l'organisme ho comuniqués a l'òrgan judicial ni a cap altre ens de control.El 7 de febrer del 2016, cap a 2/4 de 12 del migdia, l'home va abordar un menor que es trobava sol al carrer Major de Sarrià de Barcelona. Hi va entaular conversa i el va seguir fins a casa seva. Abans que la víctima pogués tancar la porta de l'edifici, l'home va entrar a l'immoble, el va empènyer contra la paret, el va agafar pels braços, li va esgarrapar la panxa, li va arribar a posar una mà per dins la roba interior i li va tocar el penis mentre que amb l'altra li tapava la boca. El menor va aconseguir escapar i pujar fins al seu domicili. La víctima va explicar al seu pare l'agressió i va haver de ser atès per lesions a l'hospital. «L'aparell no va emetre cap senyal per estar inactiu», recull la sentència. L'home va ser detingut el 9 de març del 2016 i dos dies després va ingressar a presó de forma preventiva.Ha estat codemnat a més de vuit anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb l'agreujant de reincidència, també es condemna a Jaume R., de 49 anys, a vuit anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena penitenciària i durant els quals no es podrà apropar a la víctima. El condemnat haurà de pagar 350 euros en concepte de curació de lesions i 5.000 per danys morals. La sentència condemna la Generalitat a pagar aquestes quantitats com a responsable civil subsidiària d'un servei «deficient o anormal».