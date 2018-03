Un tiroteig a la Universitat Central de Michigan acaba amb dos morts

Les autoritats estan buscant l'autor, que es troba desaparegut

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:40

Almenys dues persones han mort per un tiroteig a la Universitat Central de Michigan (CMU), a la localitat de Mount Pleasant, segons han confirmat les autoritats locals.La Policia de la universitat va informar a través del seu compte de Twitter que el presumpte autor, que es troba fugat, va disparar a dues persones que es trobaven en una habitació del campus universitari.Les víctimes van ser identificades com «no estudiants» i la policia universitària creu que trets es van produir per una «situació domèstica».El presumpte tirador, James Eric Davis, descrit per les autoritats como un jove afro-americà «armat i perillós», va sortir de l'escena del crim i les autoritats l'estan buscant.L'Ajuntament de la ciutat a comunicat a través del Twitter la descripció del sospitós, un jove de 19 anys i d'1,79 metres d'alçada vestit amb pantalons grocs i una dessuadora amb caputxa blava.La universitat ha aconsellat als seus alumnes que no surtin de casa i que no s'apropin al campus universitari, situat a uns 112 quilòmetres de Lansing, la capital de Michigan.La policia local no ha revelat més detalls sobre la identitat de les víctimes.