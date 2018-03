Pablo Hasel, comdemnat a 2 anys de presó per lloar a Twitter a ETA i els Grapo i per injúries a la Corona i la policia

Els raper, si es ratifica la pena, haurà d'ingressar en un centre penitenciari perquè ja havia tingut una condemna anterior

Actualitzada 02/03/2018 a les 14:39

L’Audiència Nacional ha condemnat a dos anys i un dia de presó el raper lleidatà Pablo Hasel per lloar a Twitter ETA i el Grapo, els membres del qual va dir que són per a ell «exemples de resistència», així com per injúries a la Corona i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.Hasel, el veritable nom del qual és Pablo Rivadulla, ha estat també condemnat a pagar una multa de 24.300 euros, i en haver estat ja condemnat a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme el 2014 podria ingressar a presó de ser confirmada aquesta ultima sentència pel Tribunal Suprem.La sentència la subscriuen dos dels tres magistrats que componen el tribunal de la secció primera del Penal -Concepción Espejel i Nicolás Poveda-, ja que el tercer membre, Manuela Fernández de Prado, ha emès un vot particular discrepant, en considerar que els seus comentaris a Twitter s’emmarquen dins del dret a la llibertat d’expressió.Per contra, Espejel i Poveda consideren que els seus missatges inclouen «una invitació a realitzar una conducta igual que la dels seus referents», els presos d’ETA i els Grapo, als quals va dedicar 64 tuits, lloant una «activitat violenta i terrorista que representa una forma de lluita encomiable i positiva segons el seu criteri».Per a la Sala, aquests comentaris formen part d’«una actuació conjunta» dirigida a les autoritats de l’Estat, «menyspreant-les i denigrant-les», i entén que amb això està incitant a la violència, «al·ludint a la necessitat d’anar més enllà en un comportament violent, fins i tot amb la utilització del terrorisme».Recorda que l’acusat en el judici, va qualificar als membres del Grapo i d’ETA a la presó com a «referents a imitar, buscant l’adhesió de persones a tal finalitat», la resposta violenta.El 2014, Hasel va ser condemnat a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme, pena que després de ser ratificada pel Tribunal Suprem va quedar en suspens en manca d’antecedents penals.Ara, en ser condemnat a uns altres dos anys podria ingressar a presó per complir les dos condemnes que sumen quatre anys, sempre que aquesta última sigui finalment confirmada per l’alt tribunal, segons fonts de l’Audiència Nacional.